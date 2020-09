Premier Sophie Wilmès: “Er zullen snel weer strengere maatregelen komen”

“Een aantal plaatsen in ons land zijn geen gele zone meer, daar zullen strengere maatregelen komen.” Dat heeft premier Sophie Wilmès(MR) gezegd tijdens De Ochtend op Radio 1. Het zou onder meer om Brussel gaan.

Wilmès heeft een drukke politieke week achter de rug, maar de Covid-19-crisis in ons land blijft haar prioriteit, verklaarde de premier zaterdagochtend op Radio 1. Dat het de verkeerde kant uitgaat met de cijfers, beaamt ze. “De stijging is er en die gaat vlugger en vlugger. Er is duidelijk een acceleratie en die is zorgwekkend.”

Vandaag is ons land nog steeds een gele zone, maar op sommige plaatsen zal dat wellicht snel veranderen. “We hebben gevraagd de barometer te verfijnen zodat we preciezer weten hoe de situatie is op bepaalde plaatsen. Dan weten we ook waar we welke maatregelen zullen moeten nemen.” Opnieuw verstrengen dus. “Dat zal inderdaad nodig zijn”, zegt ze. “Straks zitten we nog samen met de minister-president van Brussel. De maatregelen worden voorbereid, daar zijn we mee bezig.”

Strengste van Europa

Waarom de Nationale Veiligheidsraad dan versoepelingen aankondigde afgelopen woensdag? Voor de bevolking is dat verwarrend. “Ik begrijp dat het chaotisch lijkt, maar de realiteit is dat het niet het een of het andere is. Het is subtiel”, aldus Wilmès. “We hebben woensdag de adviezen gevolgd en ons gebaseerd op de gele code voor ons land.”

Wilmès benadrukte ook opnieuw de basisregels. “Die blijven belangrijk. Ook de sociale contacten beperken.” Nochtans is net die regel versoepeld. “De regels van nauwe contacten is versoepeld, dat klopt, maar de mensen hebben enkel onthouden: er zijn versoepelingen in het algemeen”, zegt Wilmès. “We hebben eerst en vooral een aantal onnuttige regels weggenomen, om de harmonie te bewaren. We wilden liever eenvoudigere, soepelere regels, die wél gevolgd worden door de bevolking. Het is een foute redenering om te denken dat we woensdag versoepelen en donderdag alweer verstrengen, maar we zullen wel de situatie monitoren en maatregelen nemen indien nodig. We blijven een van de strengste landen van Europa.”

Vicepremier

Het zijn tevens de laatste dagen Sophie Wilmès als premier. De verhuisdozen staan nog niet klaar, maar het is zeer waarschijnlijk dat ze straks haar kantoor in de Wetstraat 16 verlaat. “Waarschijnlijk wel, maar we weten nooit in België”, klinkt het. “Eerlijk gezegd denk ik dat je niet echt kandidaat moet zijn om premier te worden. Als het gevraagd wordt, kan je wel kiezen erop in te gaan of niet. Ik wil wel een positief verhaal in de maatschappij brengen. Maar ik denk dat dat ook kan zonder premier te zijn.”

Of ze dan vicepremier wordt? “Waarschijnlijk wel. Ik heb al heel mijn leven een politiek engagement, dus dat wil ik zeker blijven doen. Maar het waren ook vermoeiende maanden, het zal niet slecht zijn er heel even afstand van te nemen.”