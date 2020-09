Brandweer overladen met oproepen na doortocht storm Odette: “De teller voor één zone staat op meer dan 300”

De storm Odette die sinds vrijdag over het land raasde, heeft de brandweer handenvol werk bezorgd en is ook nu nog steeds voelbaar. Vooral de kustregio is flink getroffen. In veel gemeentes stond de telefoon roodgloeiend, er kwamen honderden oproepen binnen. “De teller staat voor brandweerzone Westhoek op 309”, zegt woordvoerder Kristof Louagie.

Het merendeel van de oproepen zijn voor de kustgemeenten. Koksijde spant daarbij de kroon met 108 oproepen tot zaterdagochtend 8 uur. Koksijde is ook de gemeente waar de felste rukwind tot nu toe werd gemeten en die bedroeg ongeveer 110 kilometer per uur. In De Panne waren er 49 interventies van de brandweer gevolgd door Nieuwpoort met 46 interventies. Ook in de poldergemeenten namen het aantal interventies gestaag toe. Zo moest Veurne 16 maal uitrukken en Diksmuide 19 keer. Maar ook alle andere brandweerkorpsen zoals Poperinge, Lo-Reninge, Kortemark, Heuvelland, Wervik, Mesen, Koekelare, Houthulst, Langemark-Poelkapelle en Ieper kregen oproepen binnen.

Storm Odette is ook nu nog zeer voelbaar. De wind waait er nog steeds hevig en er is kans op wateroverlast. “We verwachten ook vandaag nog heel wat oproepen”, zegt woordvoerder Kristof Louagie van brandweerzone Westhoek. “Met het opgaan van de zon komen er heel wat extra meldingen binnen van mensen die stormschade vaststellen. De meeste interventies gaan nog steeds over omgewaaide bomen, afgewaaide takken, weg gewaaide dakbedekking of dakbedekking die dreigt weg te waaien, omgevallen wegsignalisatie en panelen. Onze ploegen zijn volop in de weer om alles te verwerken.”

Ook in Zone 1 West-Vlaanderen moeten de pompiers en politiemensen her en der bijspringen. “Het was een beetje dweilen met de kraan open”, klinkt het bij de lokale politiezone Damme/Knokke-Heist. “We probeerden alles wat wegwaaide weer aan de kant te zetten. Maar de wind bleef helaas haar werk doen.” Gewonden vielen er door het stormweer in de ganse regio niet. Wel viel er heel wat materiële schade te noteren. Ook hier ging het ging voornamelijk om omgewaaide bomen, afgewaaide takken, werfhekkens en -toiletten die gingen vliegen. Maar van grote schade aan huizen is volgens de eerste berichten geen sprake. Langs de kustlijn sneuvelden wel honderden strandcabines.

E40 afgesloten, brandweermannen gewond

Grote schade of interventies blijven voor zover bekend uit. De E40 in Nieuwpoort is sinds vrijdagavond afgesloten in de richting van Brussel omdat een verlichtingspaal daar deels omwaaide. Rond 20.30 werd de snelweg er voor de veiligheid afgesloten tot de paal in de loop van zaterdag geruimd kan worden. Het verkeer moet er de snelweg verlaten en omleidingsroute J volgen tot de oprit in Middelkerke.

In Alveringem raakten vrijdagavond drie brandweermannen van post Lo-Reninge gewond bij een interventie. Ze werden om 20 uur opgeroepen naar de Klarewal om een grote omgevallen boom te verzagen. Plots brak echter een extra stuk boom af en kwam op de brandweermannen neer. De interventie werd onmiddellijk onderbroken en de bevelvoerder liet een ambulance komen. Twee brandweermannen raakten lichtgewond en kregen verzorging ter plaatse. “Een derde was er ernstiger aan toe en moest mee naar het ziekenhuis”, zegt Kristof Louagie. “In de late avond kwam echter het bericht dat de man het ziekenhuis mocht verlaten en geen breuken heeft opgelopen.”

Foto: bfs

Niet alleen aan de kust, maar ook op andere plaatsen in West-Vlaanderen hield storm Odette lelijk huis. Onder andere in de regio van Tielt en Roeselare sneuvelden verschillenden bomen. Zo knakte vlakbij het kanaal, aan het begin van de Langebrugstraat in Roeselare, een boom af. Het exemplaar kwam dwars over de weg liggen waardoor het voor het verkeer onbegonnen werk was om de straat in te rijden.

Dat was ook in Brugge het geval. Daar viel op het Walplein een grote boom om. Die belandde op een vijftal geparkeerde wagens. En wat verderop op het Wijngaardplein vielen ook stevige takken op verschillende wagens. In de Witte Mereldreef in Sint-Michiels, deelgemeente van Brugge, werd een berk uit de grond gerukt. Die kwam op de rijbaan terecht. Ook de Legeweg in Sint-Andries werd plaatselijk afgesloten door een omgewaaide boom.

Ook Waals-Brabant

Ook de brandweerdiensten in Waals-Brabant zijn zaterdagochtend op verschillende plaatsen in de weer om wateroverlast en takken op de weg in de provincie aan te pakken.

Zaterdagochtend zijn brandweerlui ingezet in verscheidene gemeenten in de provincie Waals-Brabant, waaronder Genappe (Genepiën), Nijvel, Rebecq, Tubeke, Waterloo en Waver. Er is geen melding gemaakt van gewonden.

Ondertussen blijven de oproepen voor de brandweer binnen komen. Het wordt voor de pompiers hoe dan ook nog een zeer drukke dag.