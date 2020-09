Veel schade in Blankenberge na storm Odette: ponton losgeraakt, balkons afgebroken

Blankenberge - In Blankenberge zijn vijf centrumstraten afgesloten omdat er te veel loshangende zaken waren. De brandweer moet die eerst allemaal beveiligen. Verder raakte een ponton in de jachthaven losgeslagen en vielen er enkele balkons naar beneden.

Een losgeslagen ponton en een muurwerf en een balkon die naar beneden kwamen, waren de opmerkelijkste schadegevallen. Maar de politie waarschuwt dat de storm nog niet voorbij is. “In de loop van zaterdag neemt ze opnieuw in kracht toe. Daarom is het vooral belangrijk om bomen te mijden die in blad staan. Parkeer er ook je wagen niet onder.”

Mogelijk komt er later vandaag in Blankenberge een strandverbod. “Omdat er heel wat materiaal op het strand slingert dat mensen kan raken, is het gevaarlijk. Het gaat dan om strandcabines of ander materiaal van strandbars”, aldus politiewoordvoerder Philip Denoyette.

In de badstad viel er al één gewonde: een vrouw die de helling richting de Zeedijk wou opwandelen, belandde met haar hoofd tegen een paaltje. “In enkele centrumstraten dreigen er nog wat zaken weg te waaien die loshangen.”