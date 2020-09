Verbod op brandingssporten aan de kust na storm Odette

De gouverneur van West-Vlaanderen verbiedt met onmiddellijke ingang alle brandingssporten zoals kitesurfen aan de kust. “Er liggen veel stukken van omgewaaide strandcabines op het strand en er staat een felle wind, die combinatie is erg gevaarlijk”, zegt hij.

Storm Odette heeft ook op het strand veel schade aangericht. “Er zijn veel strandcabines omgewaaid waardoor er tal van brokstukken op het strand liggen en er is enorm veel wind. Daardoor is het erg gevaarlijk om te sporten op het strand of het water”, zegt gouverneur Carl Decaluwe.

Op vraag van enkele kustburgemeesters besloot de gouverneur daarom om met onmiddellijke ingang alle brandingssporten te verbieden. In Blankenberge zouden zo’n dertig- à veertigtal strandcabines zijn omgewaaid.

“Het verbod komt er in het belang van ieders veiligheid en om de reddingsdiensten te vrijwaren. Ze hebben het nu enorm druk met alle interventies.” Kitesurfers en andere sporters die zich toch op het strand wagen, riskeren een ferme boete.