Veel schade na doortocht storm Odette in de Westhoek: bijna 400 oproepen voor brandweer

Koksijde / De Panne - Bij brandweerzone Westhoek staat de teller van het aantal oproepen om 11 uur op 384. Om 8 uur stond de teller op 309. Dat wil zeggen dat er elk uur nog tientallen oproepen bij komen. “De grote toevloed aan oproepen blijft zo wel uit”, zegt woordvoerder Kristof Louagie van brandweerzone Westhoek. “De ploegen hebben het weliswaar nog druk maar de situatie is beheersbaar.”

Vooral het korps van Koksijde blijft het zeer druk hebben met alleen al 142 oproepen. In Koksijde zijn vooral heel wat bomen gesneuveld die over de weg liggen. In Nieuwpoort en De Panne zijn er respectievelijk 70 en 53 interventies. Dat wil zeggen dat ongeveer 70% van de oproepen in de brandweerzone voor de kustgemeenten zijn.

(lees verder onder de foto)

Boom op garage in Veurnestraat De Panne. Foto: Melinda Tahon

De oproepen zijn nog steeds vrij gelijkaardig van aard: veel omgewaaide bomen en afgerukte takken en weggewaaide panelen of signalisatie. Zo is in de Veurnestraat in De Panne een boom op een garage gevallen. Gelukkig bleek die goed bestand tegen de kolos en drongen slechts enkele takken naar binnen. In de Golfstraat in De Panne gingen heel wat paletten gaan vliegen. En eigenaars die hun wagen parkeerden in de nabijheid van de zeedijk zullen zich deze ochtend even in de haren hebben gekrabd. Heel wat auto’s liggen onder een centimeters dikke zandlaag. Dat was onder andere het geval in de Duinkerkelaan in De Panne.