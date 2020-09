Storm Odette blaast dakbedekking los in Wenduine: “We kunnen enkel hopen dat het niet gaat binnen regenen”

De Haan -

In de Zeevillalaan in Wenduine kwam de volledige dakbedekking van een appartementsgebouw los. De zwarte roofing scheurde in twee en hing over twee kanten van het gebouw. De bewoners van de zeven appartementen moesten de nacht elders doorbrengen. “We kunnen enkel hopen dat het niet gaat binnen regenen”, klinkt het.