Storm Odette houdt lelijk huis in Oostende

Storm Odette houdt lelijk huis aan de kust, en dat is in Oostende niet anders Foto: Dominique Jauquet

Oostende - Storm Odette houdt lelijk huis aan de kust, en dat is in Oostende niet anders. De brandweer moet er honderden oproepen verwerken.

Er waren vooraf windstoten tot 130 kilometer voorspeld, en Odette hield woord. De brandweer kan de oproepen amper bijhouden. Een wandeling in Oostende maakt duidelijk dat de schade groot en divers is. Langs de Northlaan viel een constructie op verschillende wagens, balustrades van appartementen sneuvelden, op verschillende plekken zijn bomen omgewaaid, beachbars verdwenen onder een zandtapijt, strandcabines waaiden omver, achterruiten van wagens werden weggeblazen, en langs de Zeedijk in Mariakerke sneuvelde het terrasraam van bistro Momento. “We kunnen de oproepen amper bijhouden”, klinkt het bij de brandweer. “En het einde is nog niet in zicht.”

(lees verder onder de foto)

Foto: Tony Artjen

Staketsel gesloten

De stad Oostende sloot gisteren preventief al het staketsel en de strekdammen af voor wandelaars. Alle voetbaltrainingen en -wedstrijden in sportpark De Schorre zijn vandaag geannuleerd. De politie sloot de kustbaan tussen Oostende en Middelkerke af, omdat er heel wat zandophoping was op de weg. Ook het tramverkeer is verstoord door het opgewaaide zand. De Lijn moet pendelbussen inleggen tussen Westende en Oostende.

De buurgemeenten ontsnappen evenmin aan Odette. In Middelkerke raakte vrijdagavond een arbeider gewond nadat hij bij het metselen op de nieuwe verkaveling Ter Ede onder een muur belandde. Bij De Kegel X-Treme langs de Westendelaan zijn er zonnepanelen van het dak gewaaid. Ook het terras liep er ernstige schade op. De politie Bredene/De Haan registreerde vrijdagavond en -nacht 54 tussenkomsten.

Foto: Dominique Jauquet

Foto: Dominique Jauquet