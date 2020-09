Dode bruinvissen spoelen aan door storm Odette: “Niet aankomen”

Er zijn twee dode bruinvissen aangespoeld aan onze kust. Een in Blankenberge en een in Nieuwpoort. “Wellicht zullen er nog meerdere volgen”, zegt marienbioloog Jan Haelters.

De eerste najaarsstorm in ons land, storm Odette, heeft niet alleen voor veel schade gezorgd, de sterke wind en stroming zorgt er ook voor dat zeedieren aanspoelen. Zo zijn er al twee bruinvissen aangespoeld in Blankenberge en in Nieuwpoort. En dat worden er wellicht nog meer. “Er is een sterke noorderwind dus het is normaal dat ze nu aanspoelen”, zegt Jan Haelters van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN).

Zeer uitzonderlijk is het niet dat een bruinvis aanspoelt, zelfs niet zonder storm. “Het zijn er gemiddeld zo’n 100 per jaar”, aldus Haelters. “Veel daarvan zijn al in staat van ontbinding, daar voeren we geen wetenschappelijk onderzoek meer op uit. Het is ook geen zeldzaam fenomeen, we hebben er genoeg. We laten het dus over aan de gemeente.”

Ziektes overdragen

Omdat de brandweer en takeldiensten het momenteel erg druk hebben, zullen de bruinvissen wellicht nog even blijven liggen op het strand. “Of ze spoelen terug in zee, dat kan ook”, zegt Haelters. Hoe dan ook: als mens blijf je er beter van af. “Ook al zien ze er ‘vers’ uit, de dode dieren die aanspoelen zijn wel degelijk al in staat van ontbinding. Ze bevatten veel bacteriën en kunnen ook ziektes overdragen. Blijf er dus vanaf. Ook van levende exemplaren trouwens.”

De dieren kunnen om verschillende redenen gestorven zijn, het is niet altijd even duidelijk. “Bij het dier uit Nieuwpoort lijken de verwondingen van een grijze zeehond te komen. Wellicht is het volwassen mannetje daardoor gestoven.”

LEES OOK. Dodelijk groepsgevoel of ‘stuurfout’ van de leider? Experts proberen te achterhalen waarom honderden walvissen strandden in Tasmanië (+)