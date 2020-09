Coronavirus: ruim helft meer ziekenhuisopnames in ons land op week tijd

Het aantal ziekenhuisbedden die ingenomen worden door coronapatiënten is tussen vrijdag 18 september en vrijdag 25 september met 58 procent toegenomen, tot 620. Het aantal patiënten op intensieve zorgen steeg in die periode met 40 procent, tot 109. Dat blijkt zaterdag uit het recentste bulletin van gezondheidsinstituut Sciensano.

Tussen 19 en 25 september werden dagelijks gemiddeld 64,7 patiënten met COVID-19 opgenomen in het ziekenhuis, een toename met 56 procent ten opzichte van de zeven voorgaande dagen.

In de periode van 16 tot 22 september werden dagelijks gemiddeld 1.540,7 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld, een stijging met 40 procent. Er werden in die periode 257.815 testen uitgevoerd, of dagelijks gemiddeld 36.831. Sinds het begin van de pandemie telt België ondertussen 110.976 besmettingen.

Van 16 tot 22 september werden 10.785 besmettingen opgespoord, of een incidentie van 93,8 besmettingen per 100.000 inwoners. In de periode van 9 tot 15 september was dat nog 67,2 besmettingen per 100.000 inwoners en van 2 tot 8 september 36,9 per 100.000 inwoners.

Brussel was goed voor het hoogste aantal besmettingen, met 2.353 bijkomende gevallen in een week tijd. Daarna volgen de provincie Antwerpen (1.913 gevallen), Luik (1.481 gevallen) en Henegouwen (1.118 gevallen).

Het reproductiegetal komt uit op 1,353 wat betekent dat de epidemie in kracht toeneemt. Het reproductiegetal was in alle provincies groter dan 1.

In totaal overleden in ons land 9.969 mensen aan COVID-19. In de periode van 16 tot 22 september waren het er gemiddeld 3,3 per dag, een stijging met 21 procent tegenover de voorgaande zeven dagen.