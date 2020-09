Odette veroorzaakt wateroverlast langs N70: fietspaden en parking staan blank

Lochristi / Gent - De uitzonderlijke regenval die van gisteravond aan de gang is, heeft ervoor gezorgd dat de grachten langs de Antwerpse Steenweg in Lochristi ter hoogte van de baanwinkels richting Gent blank staan, samen met de fietspaden en een deel van de rijstrook. De parking van Seats and Sofas is herschapen in een zwembad.

“We hebben altijd prijs, maar zo erg is het hier nog nooit geweest”, vertellen de zaakvoerders van de interieurzaak langs de Antwerpse Steenweg. “De parking staat altijd onder bij dit weer, maar nooit tot zover op de rijweg. Midden de parking staat het water tot kniehoogte en zijn gewone laarzen onvoldoende om het droog te houden. Een paar moedige klanten lieten zich deze morgen al verrassen.”

De overstroomde zone strekt zich uit van Frituur De Lekkere Friet, voorbij Hotel Arriate - waar ook alles tot op de parking blank staat - tot voorbij de aanpalende bushalte en de volgende baanwinkelparking van Seats and Sofas en Tom & Co. Fietsers blijven er best uit de buurt, want behalve een flink nat pak van het opspattende water ligt het er ook gevaarlijk waterglad.De politie van regio Puyenbroeck heeft de verste toegang van de parking afgesloten, de brandweer kwam zich ook al van de situatie vergewissen. “We stellen al onze hoop op de heraanleg van dit deel van de N70”, aldus de zaakvoerders van Seats and Sofas. “Want ook voor ons is dit een regelrechte ramp.”

Foto: Geert Herman

Foto: Geert Herman

Aan de overzijde is de wateroverlast - in iets mindere mate - vooral te situeren vanaf de parking voor de keten Zeeman in de richting van het centrum van Lochristi. Het Kapelleken, het andere referentiepunt voor waterproblemen, blijft deze keer gespaard, omdat de rioleringswerken er volop aan de gang zijn. Wateroverlast is er voorlopig alleen in een bouwput te zien.