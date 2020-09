Drie grote bomen komen op villa terecht in Oostduinkerke

Koksijde - Storm Odette heeft een kleine ravage veroorzaakt in de tuin van een vakantievilla in de Dahlialaan in Oostduinkerke. Liefst drie boomreuzen sneuvelden ter tegelijkertijd en kwamen op het dak van het huis terecht.

De brandweer werd zaterdag even na de middag opgeroepen naar de straat. Twee bomen werden er aan de straatkant ontworteld en sleepten in hun val een bakstenen tuinmuur mee.

Dat had een domino-effect want de twee bomen botsten daarna tegen nog eens twee andere grote bomen. Drie van de bomen kwamen vervolgens op het dak van de villa terecht. Een andere sneuvelde in de voortuin.

De ravage is er groot. Het dak ligt bezaaid met grote takken en minstens twee stammen van bomen bleven op het dak liggen. Voor de brandweer van Koksijde was het een onmogelijke opdracht die allemaal te verzagen.

Geen gevaar

Er was ook geen gevaar voor slachtoffers want in de vakantievilla was niemand aanwezig. De eigenaar woont in Durbuy en komt maar af en toe naar zijn villa die ook vaak verhuurd werd. Daarom vertrok de brandweer er terug.

De eigenaar trommelde een tuinaannemersbedrijf op om alle bomen van het dak te halen en te verzagen. Er is schade aan het dak, de dakgoten en vensters maar hoe groot die precies is kan pas uitgemaakt worden eenmaal alle bomen verwijderd zijn. In ieder geval hield het dak redelijk goed bestand.

