E40 in Nieuwpoort urenlang afgesloten door stormschade aan verlichtingspaal

Nieuwpoort - De E40 in Nieuwpoort is sinds zaterdagmiddag 14 uur terug open voor het verkeer richting binnenland. De snelweg was er sinds vrijdagavond volledig afgesloten wegens stormschade.

Vrijdagavond rond 20.30 uur werd een verlichtingspaal in de middenberm opgemerkt die gevaarlijk stond te wiegen in de stormwinden. De paal staat ter hoogte van het op-en afrittencomplex van Nieuwpoort net voorbij de brug.

Er werd geen risico genomen want het gevaar bestond dat de paal het wel degelijk begaf. De E40 werd afgesloten en het verkeer moest de afrit van Nieuwpoort nemen om zo opleidingsroute J te volgen tot Middelkerke. Zaterdagochtend werden ook botsabsorbeerders geplaatst want de file groeide er flink aan. Ook op de omleidingswegen was het aanschuiven.

Foto: jhm

Het was wachten tot zaterdag in de voormiddag tot de felste rukwinden verdwenen waren opdat het veilig zou zijn om de situatie op die hoogte te bekijken. De brandweer plaatste er de ladderwagen om de paal te bekijken. Het bleek dat de paal zelf nog volledig stabiel was en niet gesloopt hoefde te worden. Wel waren de verlichtingsarmaturen door de wind kapot geblazen en die werden verwijderd.

Die klus nam even wat tijd in beslag. Sinds 14 uur is de verlichting verwijderd en werd de E40 weer opengesteld.