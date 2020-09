Vissel Kobe heeft zaterdag op de negentiende speeldag in de Japanse J-League een 4-0 overwinning geboekt tegen Sapporo. Thomas Vermaelen kwam aan de aftrap en speelde 89 minuten. Furuhashi (19. en 62.), Goke (45.) en Oda (90.) zorgden voor de doelpunten. In de stand is Vissel Kobe nu tiende, met 26 punten.