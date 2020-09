Kusttram en auto’s bedolven onder het zand door storm Odette

Oostende / Koksijde / De Haan / Blankenberge / De Panne / Middelkerke / Nieuwpoort / Knokke-Heist / Brugge - Storm Odette heeft lelijk huis gehouden. De brandweer werd overladen met oproepen, overal vielen bomen om en aan de kust is de schade aanzienlijk. Daar ging er ook vooral heel wat zand vliegen en dat zorgde voor heel wat problemen.

Wie aan kust vanmorgen met de auto wou vertrekken, kon maar beter een schop meenemen. Storm Odette had zoveel zand verplaatst dat ze vanmorgen hun auto moesten gaan uitgraven.

En ook de kusttram kreeg het op sommige plekken zwaar te verduren. “Het is niet nieuw dat er veel zand op de sporen ligt als het stormt aan de kust. Dat was vanmorgen dan ook niet anders”, zegt Karen Van Der Sype, woordvoerder van De Lijn. “Voor de trams is het dan erg moeilijk om te rijden. Vanmorgen was dat vooral een probleem tussen Oostende en Westende. Daar hebben we dan ook pendelbussen moeten inleggen. Maar op sommige plekken was het zelfs zo erg dat die bussen niet het gebruikelijke traject konden volgen.” Op andere plekken aan de kust kon de tram wel rijden.

De Lijn is zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van het zand, maar evident is dat ook niet. “Als het nog te hard waait, heeft het niet veel nut om dat nu weg te ruimen. Dan kunnen we onmiddellijk opnieuw beginnen.”

