Cercle-doelman Miguel Van Damme heeft opnieuw leukemie: “Ik heb alle behandelingen die ik kan hebben al gehad”

Bijzonder slecht nieuws van Miguel Van Damme. De Cercle-doelman laat in een emotionele videoboodschap weten dat er opnieuw leukemie bij hem is vastgesteld. “Ik heb alle behandelingen die ik kan hebben al gehad. Er zijn er geen meer over. Het enige wat we nu nog kunnen doen is mij zo lang mogelijk in leven houden”, zegt hij.

Begin dit jaar herviel Miguel Van Damme voor de tweede keer met leukemie. Een immunotherapie leek wonderen te verrichten. In juni trainde de Cercle-keeper zelfs een paar keer mee met zijn collega’s en wou hij zo snel mogelijk opnieuw met het eerste elftal trainen. Van Damme kreeg ook een nieuw contract. Maar helaas kwam zaterdag het slechte nieuws.

“Ik ben hier spijtig genoeg weeral met slecht nieuws”, begint Miguel Van Damme zijn videoboodschap. “Ik heb gisteren mijn resultaten gehad van mijn beenmergpunctie waaruit blijkt dat de leukemie terug in mijn beenmerg is. Dat wil dan ook zeggen dat de behandeling die ik nu krijg niet aanslaat. Dat wil dan ook weer zeggen dat er geen andere mogelijkheden meer zijn want ik heb alle behandelingen die ik kan hebben al gehad. Er zijn er geen meer over. Het enige wat we nu nog kunnen doen is mij zo lang mogelijk in leven houden tot er ergens ter wereld iemand komt met een nieuwe behandeling. Ze gaan mij vier weken in een quarantaine plaatsen met een chemotherapie omdat dit heeft aangetoond dat deze behandeling de leukemie uit mijn lichaam kan verdrijven, ook al is het maar tijdelijk. Maar dat kan mij wel wat tijd gunnen. Ik weet niet hoe lang ik dit kan volhouden. Ik kan alleen nog zeggen dat ik zeker niet ga opgeven en er alles aan zal doen om het zo lang mogelijk uit te stellen. Het zal héél zwaar zijn en door het oog van de naald zijn. Zo lang er een klein beetje hoop is, blijf ik erin geloven. Dat is het enige wat ik kan doen. Never give up.”

“De voltallige Cerclefamilie is enorm aangeslagen door dit nieuws en benadrukt alles wat mogelijk is te doen om Miguel en z’n familie bij te staan”, laat Cercle Brugge weten.