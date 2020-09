Leiding scouts Nederokkerzeel testen tweede keer negatief en mogen uit quarantaine

Kampenhout - De vijftien scoutsleiders van Nederokkerzeel die samen in quarantaine zaten, hebben zaterdag allemaal een tweede negatieve coronatest afgelegd. Dat bevestigt Kris Leaerts (Team Burgemeester), burgemeester van Kampenhout, aan Belga. De scouts mogen nu allemaal terug naar huis, na een dikke week in de parochiezaal van de gemeente te hebben geleefd.

Gemeente Kampenhout had de parochiezaal ter beschikking gesteld voor de scouts om hun quarantaine in door te brengen. Er werd een douchewagen geplaatst en wifi geïnstalleerd. “De leiders zijn maandag aan het nieuwe academiejaar begonnen en moeten de lessen dus digitaal kunnen volgen.”

De leiding zat sinds vorige week donderdag in quarantaine, nadat één van hen contact had gehad met een persoon die besmet was met het coronavirus.