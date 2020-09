Cercle vist Taravel noodgedwongen weer op.- voor Brugse derby

Jéremy Taravel werd de afgelopen weken naar de uitgang geleid bij Cercle maar wordt nu noodgedwongen toch weer in de armen gesloten. De Franse centrale verdediger was de eerste vier matchen kapitein maar werd twee weken geleden voor de match op Anderlecht uit de selectie gezet na de komst van David Bates en Jean Marcelin.

Er hadden de afgelopen weken gesprekken plaats om een oplossing te zoeken waarin beide partijen mekaar konden vinden. Trainer Paul Clement schreef Taravel (33) ook nooit helemaal af en liet hem in tegenstelling tot zijn voorganger Storck ook meetrainen met de A—kern. Omdat de Schot David Bates een verrekking in de heupbuiger opliep, wordt Taravel nu opnieuw in de selectie voor de derby opgenomen. Daarin voor het eerst ook de Fransman Raux-Yao, vorig seizoen samen met Marcelin, de man van 10 miljoen euro, actief bij Auxerre. Omolo liep in zes matchen vijf gele kaarten op en is geschorst. Daardoor trok ook de jonge middenvelder Calvin Dekuyper mee op afzondering naar het Brugse Velotel. Corryn en Mbenza geraakten niet tijdig fit. (Koen Verdruye)

De selectie:

Doelmannen (3):

Didillon, Warleson & Goblet

Verdedigers (7):

Vitinho, Taravel, Ueda, Decostere, Raux-Yao, Velkovski & Marcelin

Middenvelders (6):

Vanhoutte, Hoggas, Dekuyper, Da Silva, Koshi & Kanouté

Aanvallers (5):

Hazard, Hotic, Musaba, Ugbo & Somers