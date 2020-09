Voetbalwereld leeft mee met Miguel Van Damme, die aftrap geeft in Brugse derby: “Stay strong, gast!”

View this post on Instagram

Vanmiddag bereikte ons het trieste nieuws dat Miguel Van Damme, doelman van @cercleofficial hervallen is. Bij Miguel werd een tijd geleden leukemie vastgesteld. Hij legde ondertussen al een heel parcours af. Jammer genoeg meldde @miguelvd16 vanmiddag op Instagram zelf dat de ziekte opnieuw de bovenhand neemt en dat er niet meteen een nieuwe therapie is die kan worden aangewend. Daarom begint hij aan een nieuwe chemokuur van vier weken in de hoop tijd te winnen. Wij wensen Miguel en zijn familie veel sterkte in deze moeilijke tijd. Stay strong, gast! Never give up, never surrender! We staan met heel onze rood-witte familie achter jou! ????????