Nieuwe coronamaatregelen in Brussel: cafés dicht om 23 uur en samenscholingsverbod

Brussel - Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verscherpt vanaf maandag de coronamaatregelen. Zo zullen horecazaken om 23 uur de deuren moeten sluiten en blijft de mondmaskerplicht behouden op drukke plaatsen. Dat is zaterdagavond beslist op een overleg van de gewestelijke crisiscel, bijeengeroepen door Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS).

Vervoort riep zaterdag om 17 uur de crisiscel samen voor overleg over de coronacijfers. Die stijgen zorgwekkend snel in de hoofdstad, met tussen 16 en 22 september gemiddeld 336 nieuwe besmettingen per dag.

Op de vergadering van de crisiscel werd er beslist dat vanaf maandag bars en cafés om 23 uur zullen moeten sluiten in plaats van om middernacht. Die maatregel zal drie weken gelden. Dat meldt de krant Le Soir.

Verder komt er ook een samenscholingsverbod voor meer dan tien personen tussen 23 uur ’s avonds en 6 uur ’s morgens. Op de Nationale Veiligheidsraad werd afgelopen woensdag onder meer beslist dat de algemene mondmaskerplicht ook in Brussel opgeheven wordt vanaf 1 oktober. Dat draait de crisiscel nu dus terug. De mondmaskerplicht blijft bestaan voor drukke plaatsen, zoals winkels en de omgeving van scholen. In het gewest zal het ook verplicht zijn steeds een mondmasker bij te hebben.