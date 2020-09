“In Wallonië slaan beurzen beter aan omdat wetenschappers en politici elkaar minder tegenspreken”

Met 120 exposanten werd zaterdag in Kortrijk Xpo een van de eerste grotere beurzen in coronatijden gehouden, de onderwijsbeurs Tools4Schools. Hoe ging het eraan toe? En wat met andere grotere beurzen op de agenda? Volgens de uitbater van Flanders Expo, Antwerp Expo en Namur Expo slaan de beurzen net beter aan in Wallonië. “Omdat standhouders daar zekerder zijn, doordat wetenschappers en politici elkaar minder tegenspreken.”

De eerste beurs in zeven maanden in Kortrijk Xpo was normaal Packcontact, voor bedrijven in de verpakkings- en voedingsindustrie, afgelopen week. Maar amper veertien dagen voor datum annuleerde de organisator ...