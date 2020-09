Vrees voor gewelddadige confrontaties in Portland nadat rechtse groeperingen samenkomen voor rally

De Amerikaanse stad Portland maakt zich klaar voor wat een dag vol confrontaties kan worden. Volgens Amerikaanse media zullen er duizenden mensen afzakken naar de stad voor een (extreem) rechtse rally. Aan linkse kant worden er daarom tegenacties georganiseerd. De politie krijgt er massaal versterking.

Volgens de extreemrechtse groepering de Proud Boys gaat het om een evenement om president Trump en de politie te steunen, orde te herstellen en anti-fascisten, “binnenlands terrorisme” en “gewelddadige bendes van rebellerende criminelen” te veroordelen. Die Proud Boys zijn een jong, antimoslim, antiliberaal, pro-Trump mannenclubje dat racisme en seksisme promoot.

De lokale overheid is niet te spreken over het evenement. Ze hebben dan ook geprobeerd om extra politietroepen in te schakelen. En dat is zeker nodig omdat linksgeoriënteerde groeperingen opgeroepen hebben tot tegenacties.

Gouverneur Kate Brown stuurt state troopers om de politie in Portland bij te staan en heeft de noodtoestand uitgeroepen. Op die manier kan het stedelijk verbod op traangas om grote massa’s onder controle te krijgen vermeden worden. Er werd ook een centraal commandopunt opgezet om de lokale politie en de state troopers samen aan te sturen.

Doden

“Dit is een kritiek moment”, zei Brown. “We hebben gezien wat er gebeurt als gewapende burgers het recht in eigen handen nemen. We hebben het gezien in Charlottesville, we hebben het gezien in Kenosha en, jammer genoeg, ook in Portland.” Daarmee verwees ze naar enkele rallies waarbij het tot een confrontatie kwam tussen rechts en links en er uiteindelijk ook dodelijke slachtoffers vielen.

“De Proud Boys en Patriot Prayer groups komen af en toe om gevechten op te zoeken en die eindigen altijd tragisch. Laat me duidelijk zijn, we zullen geen enkele vorm van geweld dulden dit weekend. Links, rechts, of center. Geweld is nooit de juiste keuze.”

De Proud Boys, die zichzelf omschrijven als westerse chauvinisten, hebben al verschillende evenementen gehouden in Portland sinds Trump verkozen werd. Dat doen ze vaak samen met andere rechtse groeperingen. Vaak eindigen die in confrontaties tussen rechts en links.

In Portland is het al bijna vijf maanden onrustig en wordt er bijna elke nacht geprotesteerd tegen racisme en politiegeweld. Betogers willen dat de stad miljoenen uit het politiebudget haalt en daarmee de zwarte gemeenschap ondersteunt.

De onrust begon er nadat eind mei George Floyd, een 46-jarige zwarte man, stierf tijdens een arrestatie in Minneapolis.