Adnan Januzaj scoort voor winnend Real Sociedad, eerste basisplaats voor David Silva

Real Sociedad heeft met 0-3 gewonnen van Elche op de derde speeldag van de Primera Division. Adnan Januzaj was in het winnende kamp trefzeker. Bij Real Sociedad stond de 34-jarige David Silva voor het eerst in de basis sinds zijn transfer vanuit Manchester City. Januzaj startte op de bank, maar viel in na 68 minuten. Hij scoorde het tweede doelpunt van Sociedad vanop de stip (77.).