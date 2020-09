Al zeker tot de lente geen grote concerten voor Vlaamse artiesten: “We zouden er enkel onze broek aan scheuren”

Bubbelconcerten, anderhalvemetersessies en livestreams. Aan kleine alternatieven voor optredens geen tekort in ons land. Maar de Clouseaus en Bazarts van deze wereld moeten nog lang wachten voor ze weer op een groot podium staan. Het Sportpaleis houdt de deuren minstens tot maart dicht voor Vlaamse acts, in Vorst Nationaal zijn ze ten vroegste in februari weer welkom. “Zonder zekerheid over een goede ticketverkoop scheuren we onze broek”, zegt Sportpaleis-CEO Jan Van Esbroeck. De artiesten tonen begrip.