Trump draagt Amy Coney Barrett voor als nieuwe opperrechter

Zoals verwacht heeft president Donald Trump Amy Coney Barrett voorgedragen als nieuwe Amerikaanse opperrechter. Zij werd door alle Amerikaanse media al naar voorgeschoven als de grootste kanshebber.

“Afgelopen week rouwde onze natie over het verlies van een echt Amerikaans icoon. Rechter Ruth Bader Ginsburg was een legal giant en een pionier voor vrouwen. Haar bijzondere leven zal Amerikanen nog generaties lang inspireren”, zei Trump zaterdag tijdens een bijeenkomst aan het Witte Huis. “Vandaag heb ik de eer om een van de briljantste juristen voor te dragen voor het Hooggerechtshof. Ze is een vrouw met ongeëvenaarde verwezenlijkingen, uitstekend intellect, degelijke kwaliteiten en heeft een onbreekbare loyaliteit aan de grondwet: rechter Amy Coney Barrett.”

Barrett werd al dagenlang als favoriet beschouwd. Ze is 48 jaar en stond in 2018 ook al op de shortlist met mogelijke vervangers van opperrechter Anthony Kennedy, die met pensioen ging. Uiteindelijk koos Trump ervoor Brett Kavanaugh naar voren te schuiven. Barrett is devoot katholiek, moeder van zeven kinderen van wie twee geadopteerd en een felle tegenstander van abortus. In 2017 werd ze door Trump voorgedragen als rechter bij een federaal hof van beroep in Chicago.

Goedkeuring door Senaat

De nominatie van Trump betekent wel niet dat Barrett automatisch een zitje krijgt in het Hooggerechtshof. Haar positie moet eerst nog goedgekeurd worden door de Senaat. Maar deze week werd al duidelijk dat die waarschijnlijk zullen instemmen met de benoeming. De Republikeinen hebben namelijk de meerderheid in de Senaat.

LEES OOK. Briljant, piepjong en conservatief: Dit is de favoriete kandidaat-opperrechter van Trump (maar niet van alle Republikeinen)

Als Barrett dus goedgekeurd wordt door de Senaat zal ze in het Hooggerechtshof op de plek van Ruth Bader Ginsburg terechtkomen. Zij overleed vorige week op 87-jarige leeftijd. Barrett zou zo ook de vijfde vrouw ooit zijn die als rechter zetelt in het Hooggerechtshof. En omdat zo’n benoeming voor het leven is, zou ze met haar 48 lentes op termijn ook het langst dienende lid van het Hooggerechtshof worden.

LEES OOK. ‘The Notorious RBG’: hoe opperrechter Ruth Bader Ginsburg een progressief icoon werd