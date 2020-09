Boze Gent-fans roepen Michel Louwagie op het matje na nieuwe nederlaag: “Denk je dat ik zal slapen vannacht?”

Na het laatste fluitsignaal van ref Lardot troepten een groepje boze Gentse fans samen aan de hoofdingang van de Ghelamco Arena waar ze tekst en uitleg eisten van het Gentse bestuur. Uiteindelijk was het Michel Louwagie die de menigte te woord stond en deze kon de gemoederen ook effectief tot bedaren brengen.

De Gentse CEO kreeg initieel wel opnieuw de volle laag voor het vroegtijdige ontslag van Jess Thorup maar counterde dit gevat: “Elke coach heeft een houdbaarheidsdatum en wanneer je merkt dat de trainer zijn groep niet meer in de hand heeft, moet je ingrijpen. Zeker als er ook te vaak cruciale duels verloren gaan zoals eind vorig seizoen tegen Charleroi. Maar een trainersontslag is natuurlijk een beslissing van meerdere personen.”

De tegenvallende resultaten kwamen uiteraard ook ter sprake en daar had Louwagie ook een gepast antwoord klaar: “We misten vandaag vier vaste waarden door blessures. Ik wil wel eens zien hoe de partij zou verlopen zijn als we er op twee hadden kunnen rekenen. Vandaag kunnen we de spelers geen gebrek aan inzet verwijten: er was die bal op de lat en de paal. En ook nog eens een afgekeurde goal. Denk je dat ik zal slapen vannacht?”