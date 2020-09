Op bezoek bij Eupen 2.0, dat plots droomt van Europees voetbal en Qatarese internationals wil klaarstomen voor WK 2022

Eupen gaat zondag op bezoek bij Anderlecht met een rechtsachter die in zijn carrière meer prijzen heeft gepakt dan Vincent Kompany. Adriano Correia is maar één van de veertien zomeraanwinsten van de hyperambitieuze Panda’s. De tijd van de jonge Afrikaanse talenten is voorbij. Het Qatarese Aspire wil van Eupen een competitieve club maken, waar Qatarese internationals zich in optimale omstandigheden kunnen voorbereiden op het WK van 2022 in eigen land. Wij gingen langs bij het Eupen 2.0.