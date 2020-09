Zeventien mijnwerkers geblokkeerd in Chinese steenkoolmijn

In een steenkoolmijn in Chongqing in het zuidwesten van China zitten zeventien mijnwerkers geblokkeerd. (themabeeld) Foto: Photo News

In een steenkoolmijn in Chongqing in het zuidwesten van China zitten zeventien mijnwerkers geblokkeerd. Dat melden de staatsmedia zondag. De hulpdiensten zijn ter plaatse.

De mijnwerkers zijn volgens persagentschap Xinhua geblokkeerd door te hoge concentraties koolstofmonoxide in de mijn.

China is een van de grootste producenten van steenkool en de mijnen in het land waren vroeger bij de gevaarlijkste ter wereld. Ondertussen zijn de veiligheidsstandaarden verbeterd, maar er vinden toch nog regelmatig ongevallen plaats. Vorig jaar stierven er volgens de Volkskrant, de officiële spreekbuis van de Communistische Partij, 316 mensen bij 170 ongevallen.

Volgens een in Hongkong gevestigde waakhond die de rechten van werknemers observeert, vinden er steeds meer mijnongevallen plaats in China door gasophopingen. Vorig jaar waren die goed voor meer dan 37 procent van de overlijdens, klinkt het. Volgens de waakhond zijn de ongevallen het gevolg van besparingen, terwijl veel overheidsregulatoren niet in staat zijn om ervoor te zorgen dat bedrijven de veiligheidsstandaarden respecteren.