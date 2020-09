Mexicaans gerecht onderzoekt betrokkenheid militairen bij verdwijning 43 studenten

Het Mexicaanse gerecht heeft de arrestatie gevraagd van militairen die betrokken zouden zijn bij de ontvoering van 43 studenten zes jaar geleden.

“Er werden arrestatiebevelen uitgevaardigd voor militairen. Geen straffeloosheid, diegenen van wie de betrokkenheid wordt bewezen zullen worden berecht”, aldus de Mexicaanse president Andrés Manuel López Obrador tijdens de voorstelling van een rapport over het onderzoek naar de verdwijning van de studenten. De ouders van de verdwenen studenten menen dat militairen mee verantwoordelijk zijn voor het lot van hun kinderen.

De 43 jongeren volgden een lerarenopleiding in Ayotzinapa en verdwenen in Iguala op 26 september 2014. Een onderzoek dat in januari 2015 werd voorgesteld door de regering van de vroegere president Enrique Pena Nieto kwam tot de conclusie dat de politie verschillende bussen had tegengehouden waarin de studenten zaten. Ze hadden kort daarvoor bussen gestolen waarmee ze van plan waren om naar een betoging te reizen.

De politie leverde hen over aan de bende Guerreros Unidos. Die verwarde hen met een rivaliserende bende, doodde hen en verbrandde hun lichamen, blijkt uit het onderzoek. Onafhankelijke onderzoekers en de families van de studenten hebben twijfels bij die conclusie.

De huidige president heeft een waarheidscommissie opgericht en heeft gevraagd om een nieuw onderzoek te openen dat weer helemaal van nul start. Voorzitter van de commissie Alejandro Encinas legde zaterdag uit dat het ministerie van Defensie informatie heeft verschaft over de bataljons die in de zone waren gestationeerd waar de studenten verdwenen zijn.