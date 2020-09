Kinderpsychiater Peter Adriaenssens over opvoeding door Albert en Paola: “Onaanvaardbaar”

Kinderpsychiater Peter Adriaenssens is ongemeen scherp voor de ouderlijke capaciteiten van koning Albert en koningin Paola in de jaren zestig en zeventig. Hoe zij hun kinderen aan hun lot hebben overgelaten, noemt hij “onaanvaardbaar”. In vergelijkbare situaties zou vandaag de jeugdzorg ingrijpen, zegt Adriaenssens in een documentaire reeks over koning Filip op Canvas

Hij zal maandagavond acht seconden aan het woord komen in de tweede aflevering van Filip van België: de weg naar de troon. Maar wat Peter Adriaenssens in die twee zinnen zegt, is behoorlijk explosief.

Letterlijk uit de mond van de vermaarde kinderpsychiater: “Wat hij meegemaakt heeft, zou vandaag onaanvaardbaar zijn. Het zou eigenlijk de tussenkomst van de hulpverlening hebben gerechtvaardigd.”

Hij, dat is koning Filip (60). En het gaat over zijn kindertijd, waarin hij, zijn zus Astrid en broer Laurent werden verwaarloosd.

Albert en Paola kregen direct na hun jawoord drie kinderen op korte tijd: Filip (1960), Astrid (1962) en Laurent (1963). Maar ze groeiden al snel uit elkaar. Na de geboorte van Laurent leefden ze de facto elk hun eigen leven.

Albert had een nieuw gezin met Sybille de Selys de Longchamps en hun buitenechtelijke dochter Delphine Boël. Over Paola gonsde het dan weer van de geruchten dat ze minnaars had. De grootste slachtoffers waren de kinderen, die opgroeiden zonder aanwezige ouders en nestwarmte.

Gouvernantes en nanny’s

Filip verbleef vaak bij schoolvriendjes. Thuis werd hij opgevoed door gouvernantes en nanny’s. Zijn kinderloze oom koning Boudewijn nam hem onder zijn vleugels, omdat hij wist dat Filip ooit in zijn voetsporen zou treden.

In een latere aflevering van Filip van België, een vierdelige documentaire reeks over het leven van de huidige koning, zal Peter Adriaenssens uitgebreider aan het woord komen. Hij zal dan toelichten hoe Filip zelf zijn kinderen opvoedt.

