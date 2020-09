Amerikaans stadje waarschuwt voor ‘hersenetende’ microbe in drinkwater

In Lake Jackson, een stad in de Amerikaanse staat Texas, hebben de lokale autoriteiten gewaarschuwd voor het gebruik van kraanwater. In de openbare watervoorziening van de stad werd immers een microbe teruggevonden die de hersenen aantast en dodelijk is.

Aanleiding voor een onderzoek van het water in Lake Jackson was de dood van een zesjarige jongen. Hij stierf aan Naegleria fowleri, ook bekend als “hersenetende amoebe”. Tests bevestigden eind vorige week de aanwezigheid van de microbe in het watersysteem. Die kan een infectie van de hersenen veroorzaken, die meestal fataal afloopt.

Al zijn de infecties zeldzaam in de VS, met 34 meldingen tussen 2009 en 2018, de inwoners van Lake Jackson kregen vrijdag te horen dat ze het kraanwater beter niet meer gebruiken, behalve om de toiletten door te spoelen. Wie niet anders kan dan het water gebruiken, moet het eerst koken. Ook in de douche of in bad is het opletten: de stad waarschuwde om het water niet door de neus te laten stromen. Vooral kinderen, ouderen en mensen met een verzwakt immuunsysteem zouden risico lopen.

De lokale autoriteiten zijn de watervoorzieningen nu aan het ontsmetten. Hoeveel tijd dat in beslag zal nemen, is nog niet duidelijk. Wel komen er nieuwe tests om te kijken of de microbe verdwenen is.

Binnen de week sterven

Naegleria fowleri komt van nature voor in zoet water en wordt over de hele wereld aangetroffen. De amoebe wordt ook gevonden in de nabijheid van plaatsen waar industrie warm water loost en in niet- of slecht gechloreerde zwembaden. Het kan infecties veroorzaken wanneer besmet water via de neus het lichaam binnendringt en vervolgens naar de hersenen reist.

Het Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (CDC) zeggen dat infectie meestal optreedt wanneer mensen gaan zwemmen of duiken in warm zoet water. Wie besmet raakt met Naegleria fowleri heeft meestal koorts, is misselijken moet braken. Ook kan er spierpijn in de nek en hoofdpijn optreden. De meesten besmette personen sterven binnen een week.