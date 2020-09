Vier personen gearresteerd in onderzoek naar helikopterkaping in Deurne waarbij pilote (36) bedreigd werd

In het onderzoek naar de helikopterkaping van vrijdag op de luchthaven van Deurne, waarbij een 36-jarige pilote bedreigd werd en gedwongen om naar de vrouwengevangenis van Berkendael te vliegen, zijn zaterdagavond vier arrestaties gebeurd. Dat bevestigt het Antwerpse parket, dat straks meer info geeft.

Drie verdachten wilden vrijdag een helikoptervlucht maken boven Brussel, maar eenmaal in de lucht werd de 36-jarige pilote gedwongen om naar de gevangenis van Vorst en de vrouwenafdeling van de gevangens Berkendael te vliegen. Ze werd bedreigd met een vuurwapen.

LEES OOK. Hollywood in Brussel: drie gangsters kapen helikopter en proberen te landen op binnenplein van gevangenis

De helikopter cirkelde even laag boven de gevangenis, maar kon niet landen. Daarna vloog hij door naar Hélécine, in de buurt van Tienen. Daar stapten de drie verdachten uit de helikopter en sloegen ze op de vlucht. De pilote vloog onder begeleiding van de politiehelikopter verder naar de luchthaven van Melsbroek, waar ze werd opgevangen door de politie. Er werd meteen nazicht gedaan in de gevangenissen, maar alle gedetineerden waren nog aanwezig.

“Zaterdagavond kon de federale gerechtelijke politie (FGP) Antwerpen overgegaan tot vier arrestaties”, bevestigt Kristof Aerts van het parket van Antwerpen. Meer informatie kan volgens de woordvoerder pas later gegeven. Het zou volgens onze informatie om mannen uit het Limburgse gaan.