Poolse bondscoach Jerzy Brzeczek test positief op corona

De Poolse bondscoach Jerzy Brzeczek heeft positief getest op het nieuwe coronavirus, zo maakte de Poolse voetbalfederatie PZPN zaterdagavond bekend. Geheel volgens de voorschriften is de bondscoach in quarantaine gegaan, zo benadrukt de Poolse bond.

Polen speelt zijn eerstvolgende interland op 7 oktober in Gdansk. In een oefeninterland is dan Finland de tegenstander. Op 11 oktober staat de clash met Italië in de Nations League op het programma, drie dagen later volgt het duel tegen Bosnië-Herzegovina.