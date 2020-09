Onderhandelingen federale formatie hernemen om 10 uur

De onderhandelaars van de zeven Vivaldi-partijen hernemen om 10 uur hun werkzaamheden in het Egmontpaleis. Ze hopen nog steeds tegen maandag, wanneer de coformateurs Paul Magnette (PS) en Alexander De Croo (Open Vld) bij de koning verwacht worden, een regeerakkoord rond te hebben.

Zaterdag hebben de partijvoorzitters en hun onderhandelingsteams de hele dag vergaderd over onder meer justitie, veiligheid, asiel en migratie, arbeidsmarktbeleid en pensioenen. Er is tot rond middernacht vergaderd.

Zondag gaat het onder meer opnieuw over pensioenen, politieke vernieuwing en niet in het minst over de begroting. Ook moet er nog afgesproken worden welke bevoegdheden elke partij krijgt en wie de eerste minister wordt. Wellicht wordt die discussie pas zondagnacht uitgeklaard.