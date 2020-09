Directeur UZ Brussel Marc Noppen tevreden met strengere maatregelen: “Nu nog snel implementeren”

Vanaf maandag moeten cafés in Brussel al om 23 uur de deuren sluiten en er komt ook een samenscholingsverbod voor meer dan tien personen. Dat werd gisteren beslist op de vergadering van de crisiscel. Een goede zaak, vindt directeur van het UZ Brussel Marc Noppen.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verscherpt vanaf maandag de coronamaatregelen. Dat is zaterdagavond beslist op een overleg van de gewestelijke crisiscel, bijeengeroepen door Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS).

“Ik ben zeer blij met de extra maatregelen”, zegt Noppen. “Goed dat ze niet gewacht hebben tot morgen om samen te zitten, maar dat het al in het weekend is gebeurd. Hoe sneller die regels geïmplementeerd kunnen worden, hoe beter. Ik ben tevreden.”

Door de nieuwe maatregelen zullen horecazaken al om 23 uur de deuren moeten sluiten in plaats van op middernacht. Die maatregel zal minstens drie weken gelden. Opvallend: voor restaurants geldt de regel niet. “Het risico is kleiner omdat mensen daar rond de tafel blijven zitten, het is meer gecontroleerd”, verklaart Vlaams minister in Brussel Elke Van den Brandt (Groen) in ‘De Zevende Dag’.

Ook blijft de mondmaskerplicht behouden op drukke plaatsen. Verder komt er ook een samenscholingsverbod voor meer dan tien personen tussen 23 uur ’s avonds en 6 uur ’s morgens. Tot slot zal het verboden zijn om op markten voeding te nuttigen.

In het UZ Brussel worden momenteel 26 Covid-19 bevestigde patiënten verzorgd. Het gaat om patiënten die een positieve PCR-test hebben afgelegd. De afgelopen 24 uur werden 3 nieuwe patiënten opgenomen, 2 patiënten hebben het ziekenhuis verlaten. 4 patiënten worden verzorgd op de afdeling Intensieve Zorgen, waarvan 3 patiënten invasief worden beademd.

Sinds het begin van de pandemie werden in het UZ Brussel in totaal 569 bevestigde Covid-19 patiënten opgenomen. Daarvan hebben intussen 464 het ziekenhuis verlaten en 79 zijn overleden. 132 patiënten werden opgenomen op de dienst Intensieve Zorgen.