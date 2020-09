Spoorwegmedewerkers geschorst na ontdekking van ‘mancave’ onder metrostation in New York

Drie spoorwegmedewerkers uit New York zijn geschorst nadat ze een ‘mancave’ hadden geïnstalleerd onder het bekende Grand Central Station. De schuilplaats onder de metrosporen had een televisie, een koelkast om bier in te bewaren en een sofa. De drie hingen er rond terwijl ze aan het werk moesten zijn.

De spoorwegmedewerkers zouden de lege ruimte onder spoor 114 bij toeval ontdekt hebben en besloten er een gezellige plek van te maken, inclusief televisie, koelkast met koud bier, microgolfoven, tafel en zetel. Ze trokken vaak naar de plek op momenten dat ze aan het werk moesten zijn.

De schuilplaats werd uiteindelijk ontdekt nadat de inspecteur-generaal van de Metropolitan Transportation Authority (MTA) een anonieme tip ontving. Daarin stond dat er een zogenaamde ‘mancave’ was met een zetel, een flatscreen-tv en een ijskast waar spoorwegmedewerkers “rondhingen, dronken en feesten”. Hoe lang de drie mannen al gebruikmaakten van de ruimte, is niet bekend.

Alle drie ontkenden ze ooit in de kamer te zijn geweest, maar helaas voor hen zaten hun vingerafdrukken overal. Er was ook nog genoeg ander “verpletterend bewijs” dat ze de plek gebruikten als ontmoetingsplaats. Zo was er onder meer een WiFi-verbinding geïnstalleerd en hun namen waren ook terug te vinden op een aantal zaken.

Gevaarlijk

Volgens de autoriteiten was de verborgen ruimte ook gevaarlijk. Ze stond niet aangegeven op de plattegronden en reddingswerkers zouden er dus niet snel geraken mocht er iets gebeuren, zoals een brand.

De drie zijn geschorst en worden niet doorbetaald. Ook zullen ze zich nog moeten verantwoorden.

Foto: METROPOLITAN TRANSPORTATION AUTHORITY

Foto: METROPOLITAN TRANSPORTATION AUTHORITY