Vier arrestaties na helikopterkaping, hoofdverdachte had een plan: “Ik wou mijn vrouw bevrijden uit de gevangenis”

Drugscrimineel Mike G. (24) wilde zijn vrouw Kristel A., met wie hij getrouwd was in de gevangenis, bevrijden Foto: archiefbeeld

De onderzoeksrechter in Antwerpen heeft vier Limburgers aangehouden voor de kaping van een helikopter vrijdag. Drugscrimineel Mike G. (24) wilde zijn vrouw Kristel A., met wie hij getrouwd was in de gevangenis, bevrijden. De vrouw zit zelf in de cel voor de moord op haar ex-partner in 2018. Ook de adoptiefvader van Mike G. is gearresteerd.

Mike G. en twee kompanen kaapten vrijdag de helikopter. De vlucht ging van Deurne naar de vrouwenafdeling van de gevangenis Berkendael waar Kristel A. in de cel zit. De bevrijdingspoging mislukte omdat het toestel niet kon landen op de binnenplaats van de gevangenis. Daarop vloog het naar Hélécine, in de buurt van Tienen, waar de adoptiefvader van Mike G. het drietal met een auto opwachtte om te vluchten.

LEES OOK. Hollywood in Brussel: drie gangsters kapen helikopter en proberen te landen op binnenplein van gevangenis

Kristel A. zit in de cel sinds 2018. Samen met een ex, niet Mike G. vermoordde ze haar toenmalige echtgenoot in Aarschot. De man werd met messteken omgebracht. Zowel Kristel A. als de mededader zouden het slachtoffer meerdere messteken toegediend hebben. Ze is onlangs doorverwezen naar assisen waar ze dertig jaar cel riskeert.

De derde verdachte in de helikopter, de 22-jarige Dennis L. uit Lanaken, heeft volgens zijn advocaat niets met de bevrijdingspoging te maken. “Mijn cliënt was door een kameraad meegevraagd om foto’s en filmpjes te maken. Hij had een rugzak vol camera’s en lenzen meegebracht en heeft ook beelden gemaakt tijdens de vlucht. Van een plan om een bevrijding uit de gevangenis uit te voeren, was hij helemaal niet op de hoogte”, zegt advocaat Jonathan Bogaerts, die samen met advocaat Tim Smet de verdachte verdedigt.