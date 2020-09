Conflict over Nagorno-Karabach laait weer op: “Azerbeidzjan verklaart ons de oorlog”

Azerbeidzjan heeft de oorlog verklaard aan het Armeense volk. Dat meldt de Armeense premier zondag.

In de regio Nagorno-Karabach, in het zuiden van de Kaukasus, zijn zondag hevige gevechten uitgebroken tussen Armeense separatisten en het Azerbeidzjaanse leger. Er is ondertussen sprake van slachtoffers onder de burgers en van heel wat vernielde woningen. Beide zijden verwijten elkaar met de aanval begonnen te zijn.

De Armeense premier Nikol Pasjinian riep de internationale gemeenschap zondag op ervoor te zorgen dat Turkije zich niet bemoeit met het conflict van Armenië met Azerbeidzjan over de regio Nagorno-Karabach.

Turkije, een bondgenoot van Azerbeidzjan, had eerder scherpe kritiek geuit op Armenië nadat er ‘s ochtends beschietingen tussen Armeense en Azerbeidzjaanse troepen waren uitgebroken. Pasjinian zei dat het gedrag van Turkije verwoestende gevolgen kan hebben voor de zuidelijke Kaukasus en aangrenzende regio’s.

In de regio Nagorno-Karabach, die steun krijgt van Armenië, wonen voornamelijk Armenen. Bij het begin van de jaren 1990 maakte een oorlog er 30.000 doden. Sindsdien willen de Azerbeidzjaanse autoriteiten er de controle overnemen, indien nodig met geweld. Vredesgesprekken bevinden zich al vele jaren in een impasse.