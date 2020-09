Wordt Marc Wilmots de nieuwe coach van Schalke 04?

Na de nul op zes in de seizoensstart heeft de Duitse eersteklasser Schalke 04, de werkgever van onze landgenoot Benito Raman, zijn coach David Wagner ontslagen, zo maakte de club zondag bekend.

Op de openingsspeeldag verloren die Königsblauen met 8-0 uit bij Bayern München, zaterdag werd er in eigen huis voor een leeg stadion met 1-3 verloren van Werder Bremen. Met slechts één doelpunt en liefst elf tegendoelpunten in amper twee duels liet Schalke de slechtste competitiestart in de geschiedenis van de Bundesliga noteren. “We hadden gehoopt dat we met David Wagner voor een sportieve ommekeer zouden kunnen zorgen”, liet sportdirecteur Jochen Schneider weten. “Helaas leverden de eerste twee speeldagen van het nieuwe seizoen niet de verhoopte resultaten op. Desondanks was het een moeilijke beslissing.”

De bijna 49-jarige Wagner was sinds begin vorig seizoen in Gelsenkirchen aan de slag. Ook zijn assistenten Christoph Bühler en Frank Fröhling werden aan de deur gezet. De club hoopt de komende dagen een nieuwe technische staff aan te stellen. Als mogelijke opvolger wordt ook voormalig bondscoach en Schalke-icoon Marc Wilmots genoemd, naast Sandro Schwarz, Manuel Baum en Alexander Zorniger. “Ik heb de voorbije dagen veel berichten gekregen van Schalke-fans en dat doet zeker deugd”, vertelde Wilmots aan de Weser-Kurier. “Over de vacante trainerspositie bij Schalke ga ik niets zeggen uit respect voor mijn collega en voormalige ploeggenoot David Wagner. Dat zou ongepast zijn.”

Telkens er een trainer ontslagen wordt bij Schalke, duurt het niet lang vooraleer Wilmots’ naam ergens opduikt. In 2003 begon hij zijn trainerscarrière dan ook in Gelsenkirchen. In 2015 stond Wilmots op het punt de Rode Duivels te verlaten voor Schalke 04, maar de overgang werd in laatste instantie afgeblazen, terwijl Wilmots met de nationale ploeg in Wales zat. Volgens de geruchtenmolen vond Schalke de ex-speler te duur, maar Wilmots ontkent. “Bij die gesprekken hebben we het zelfs nooit over geld gehad. Er werd enkel gepraat over inhoud, spelers en doelstellingen.”

Na 58 seizoenen in de Bundesliga is Wagner nog maar de vierde trainer ooit die na twee speeldagen aan de deur werd gezet. Rinus Michels (FC Keulen 1983), Morten Olsen (FC Keulen 1995) en Dieter Hecking (Hannover 2009) gingen hem voor. De voormalige profvoetballer had in de Veltins Arena nog een overeenkomst tot medio 2022.