Weergaloos! Centrale verdediger van Feyenoord scoort heerlijke doelpunt met verre omhaal

Marcos Senesi. De naam doet bij u wellicht geen belletje rinkelen. De 23-jarige Argentijn van Feyenoord heeft vandaag in de Eredivise wel van zich laten spreken. In de wedstrijd tegen ADO Den Haag kwam de bal na een corner bij Senesi terecht en deze werkte het leer met een spectaculaire omhaal in het doel. Opvallend: Senesi is geen volleerd spits maar een centrale verdediger.