Elio Di Rupo: “Niet onwettig dat PS vraagt om premierschap”

Het is niet onwettig dat de socialistische partij om de post van premier vraagt, aangezien de socialistische familie de grootste in het land is, antwoordde de Waalse minister-president Elio Di Rupo zondag op een vraag van RTL-TVi, naar aanleiding van het feest van de Franse Gemeenschap.

“Als we naar de geschiedenis van het land kijken, zijn er zoveel Nederlandstalige premiers geweest dat dit niet te veel gevraagd is”, zei Di Rupo, die zelf van eind 2011 tot 2014 hoofd van de federale regering was. “Het is in ieder geval niet onwettig om het te vragen.”

Op de vraag of de PS daadwerkelijk het premierschap eist: “Dat is weer iets anders”, nuanceert hij. “Ik zeg alleen dat het niet onwettig is om het te vragen. De socialistische familie is inderdaad de grootste politieke familie van het land, van het parlement. Het zou normaal zijn.”

Formateurs Alexander De Croo (Open VLD) en Paul Magnette (PS) proberen deze zondag de onderhandelingen met zeven partijen (PS, SP.A, MR, Open VLD, Ecolo-Groen en CD&V) af te ronden om de zogenaamde “Vivaldi” coalitie te voorzien van een regeringsprogramma. De kwestie van het premierschap kan van zondagnacht of zelfs maandag overdag worden besproken voordat het duo verslag uitbrengt bij de koning.