Honderdtal uitbaters van Brusselse nachtwinkels betoogt tegen nieuwe sluitingsuren

Brussel - Een honderdtal uitbaters van Brusselse nachtwinkels heeft zondagmiddag betoogd in Brussel om te protesteren tegen het nieuwe, opgelegde sluitingsuur. Door het vroege sluitingsuur van 22 uur vrezen ze een aanzienlijk inkomensverlies.

De Nationale Veiligheidsraad besloot eind juli om de sluitingstijd van nachtwinkels te vervroegen naar 22 uur. De uitbaters van nachtwinkels vrezen dat ze veel inkomensverlies zullen lijden als ze om 22 uur de deuren moeten sluiten.

“Wat is het verschil tussen een nachtwinkel en een benzinestation? Waarom kunnen benzinestations 24 uur per dag open blijven en wij niet?”, vroeg een uitbater zich af.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verscherpt vanaf maandag de coronamaatregelen. Cafés en bars moeten de deuren sluiten om 23 uur, een maatregel die al zeker drie weken zal gelden. Samenscholingen van meer dan tien mensen worden verboden tussen 23 uur en 6 uur. Daarnaast moeten boekhandels die beschikken over een speelruimte en alle andere winkels die drank of voeding verkopen sluiten om 22 uur, zoals dat vandaag al het geval is voor nachtwinkels.

De betoging van de uitbaters van Brusselse nachtwinkels stond gepland voor er sprake was van de verscherpte coronamaatregelen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.