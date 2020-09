Run to Kick zamelt 575.900 euro in voor innovatieve onderzoeksprojecten tegen kinderkanker

Tijdens de derde editie van de sponsorloop Run to Kick heeft KickCancer 575.900 euro ingezameld. De fondsen gaan integraal naar zes pan-Europese onderzoeksprojecten die bijdragen aan meer efficiënte en innovatievere behandelingen van kinderkanker. Dat heeft de stichting zondag laten weten.

KickCancer gaf begin september het startschot voor de Run to Kick-campagne. Dit jaar werd het vanwege de coronacrisis geen grootschalig loopevent, maar een digitaal “connected” editie. Uiteindelijk zamelden 750 deelnemers sponsorgeld in door tussen 24 en 26 september een parcours van 2,5 of 10 kilometer te lopen of te stappen.

Opzet van de campagne is om de beperkingen van de huidige kinderkankerbehandelingen onder de aandacht te brengen. Die zijn niet innovatief genoeg, aldus KickCancer. Samen met de gelden van de partners - 1.320.000 euro van Imagine for Margo in Frankrijk en 299.000 euro van de Fondatioun Kriibskrank Kanner in Luxemburg - gaat een totaalbedrag van 2.194.900 euro naar innovatieve onderzoeksprojecten.

De pan-Europese onderzoeksprojecten hebben twee doelstellingen: meer kinderen genezen, en de langetermijnbijwerkingen van verouderde behandelingen van kinderkanker beperken.

De kleinschalige slotceremonie van Run to Kick vond zondag plaats in Ferme du Biéreau in Louvain-La-Neuve. Angèle gaf er een intiem pianoconcert dat live werd gestreamd. De zangeres kondigde ook aan dat ze haar Knight-piano veilt om nog meer geld in te zamelen voor KickCancer.