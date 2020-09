Macron: “Het is duidelijk dat Loekasjenko moet opstappen”

De Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko moet vertrekken. Dat heeft de Franse president Emmanuel Macron gezegd in een interview met de krant Journal du dimanche.

“Wat er gebeurt in Wit-Rusland is een crisis van de macht, een autoritaire machthebber die er niet in slaagt om de logica van de democratie te begrijpen en die teruggrijpt naar geweld. Het is duidelijk dat Loekasjenko moet opstappen”, zei Macron.

De Franse president zei ook dat hij “onder de indruk is van de moed van de manifestanten” in Wit-Rusland. “Ze kennen de risico’s die ze nemen door elk weekend te manifesteren en toch blijven ze hun beweging voortzetten om de democratie te laten heropleven in een land waar die al zolang onderdrukt wordt”, zei de president. Volgens hem dwingen vooral de vrouwen die elke zaterdag manifesteren respect af.

Zaterdag werden volgens een ngo nog 90 personen, voornamelijk vrouwen, opgepakt tijdens manifestaties.

Macron had het ook over de rol van de Russische president Vladimir Poetin in het zoeken naar een oplossing voor de crisis in Wit-Rusland na de gecontesteerde herverkiezing van Loekasjenko op 9 augustus: “Ik heb Vladimir Poetin gesproken op 14 september, de dag dat hij Loekasjenko ontving in Sotsji. Ik heb hem gezegd dat Rusland een rol te spelen heeft en dat die rol positief kan zijn als hij erin slaagt Loekasjenko te overhalen om de uitslagen van de verkiezing te respecteren en om politieke gevangenen vrij te laten. Dat is elf dagen geleden, en we zijn er nog niet.”

Macron brengt volgende week voor het eerst een bezoek aan Litouwen en Letland. Die twee Baltische staten hopen dat Macron druk zet om Wit-Russische crisis te bezweren. Net als de Europese Unie erkennen de Baltische staten de herverkiezing van Loekasjenko niet en Litouwen heeft na de verkiezing oppositieleider Svetlana Tichanovskaja opgevangen nadat zij uit Wit-Rusland vluchtte.

Het is niet uitgesloten dat Macron Tichanovskaja ontmoet in Vilnius. De oppositieleider liet eerder deze week weten dat ze hoopt dat Macron helpt om uit de impasse te geraken.