Enige overlevende van vliegtuigcrash in Oekraïne vertelt hoe hij zijn vrienden zag sterven

Zesentwintig doden zijn er geteld na een vliegtuigcrash in Oekraïne afgelopen vrijdag. Slechts één persoon overleefde het ongeval. Hij ligt momenteel in het ziekenhuis en vertelde hoe hij zijn medepassagiers zag sterven.

De 20-jarige cadet Vyacheslav Zolochevskyi zat aan boord van een Oekraïens vliegtuig toen het afgelopen vrijdag crashte in de buurt van de stad Kharkiv. Dat op zo’n anderhalve kilometer van de plek waar het vliegtuig zou landen. De crew had enkele minuten daarvoor toestemming gevraagd om te landen omdat ze te maken hadden gekregen met motorproblemen. Zolochevskyi overleefde de crash en kon uit het vliegtuig springen voor het in vlammen opging.

De gouverneur van de regio ging de cadet bezoeken in het ziekenhuis. “Hij zei dat het op een videogame leek”, zei gouverneur Kucher. “Toen hij rechtstond, zag hij zijn vrienden in brand staan.” Volgens de gouverneur herinnert de cadet zich niet alles meer, omdat hij een tijdlang buiten bewustzijn was na de crash. “Toen hij opnieuw bijkwam, probeerde hij de vlammen rond zijn collega’s te doven. Dat deed hij ook bij een collega die nog naar het ziekenhuis werd gebracht.” Die cadet is ondertussen overleden. De toestand van Zolochevskyi zou nu stabiel zijn.

Er loopt momenteel een onderzoek naar de vliegtuigcrash. In het vliegtuig zaten 20 cadetten en zeven officiers van de Kharkiv Air Force Universiteit.

Op het moment van de crash werd het vliegtuig waarschijnlijk bestuurd door de kapitein en niet door een van de cadetten.