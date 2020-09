Alleenstaande man met levensbedreigende verwondingen aangetroffen in huis

Haacht / Wespelaar - Een alleenstaande dokter is zaterdag met levensbedreigende verwondingen aangetroffen in zijn woning in de Heistraat in Wespelaar. Het parket van Leuven startte een onderzoek naar de oorsprong van de verwondingen.

Een bevriend koppel van de man was hem gaan zoeken nadat ze waren gealarmeerd door familie. Die kon de man niet bereiken. De vrienden troffen de man zwaargewond aan in zijn woning en verwittigden onmiddellijk de hulpdiensten.

“De man werd met de ziekenwagen overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij nog steeds voor zijn leven vecht”, zegt parketwoordvoerder Sarah Callewaert. “Pas ’s avonds in het ziekenhuis bij de onderzoeken zijn de dokters zich vragen beginnen stellen over de herkomst van de verwondingen en is de politie erbij gehaald.”

Woning onderzocht

Het afstappingsteam en het labo van het parket van Leuven hebben intussen de woning van de alleenstaande man onderzocht.

“We hebben na dat onderzoek geen aanwijzingen dat het om een misdrijf gaat”, zegt Callewaert. “Er zijn ook geen aanwijzingen dat er iemand anders in de woning is geweest. Volgens de eerste bevindingen lijkt het eerder om een val te gaan. De behandelende arts en wetsdokter zullen nu samen verder onderzoeken wat er gebeurd kan zijn. Het onderzoek loopt dus verder. Maar voorlopig is er politioneel gezien niets wat wijst op iets anders dan een ongelukkige val.”