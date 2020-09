ONZE PUNTEN. Middelmaat troef bij Anderlecht, Derrick Luckassen is schlemiel van de dag

Het was geen al te beste partij van Anderlecht, maar paars-wit leek alsnog de zege te pakken na een doelpunt van Sambi Lokonga. Ware het niet dat Luckassen in de slotminuten knullig in de fout ging, Ngoy profiteerde en schonk Eupen een punt. Luckassen is dan ook de slechte leerling van de klas vandaag, al waren er sowieso geen uitblinkers bij de Brusselse recordkampioen.