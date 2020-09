Luis Suarez mist debuut bij Atletico niet: twee goals en één assist in doelpuntenkermis tegen Granada

Luis Suarez heeft in zijn eerste match voor Atletico Madrid meteen heel wat harten veroverd. De Uruguayaanse spits, eerder deze week overgekomen van Barcelona, viel in de tweede helft in voor Diego Costa. In de 19 minuten die hij uiteindelijk speelde, was hij meteen omnipresent. Suarez leverde de assist voor de 4-0 en tekende later zelf voor twee doelpunten.