Cercle-keeper Miguel Van Damme krijgt staande ovatie van publiek Club Brugge na leukemie-diagnose

Emotioneel moment vlak voor de aftrap van de Brugse derby. Die mocht genomen worden door Miguel Van Damme, de keeper van Cercle Brugge die zaterdag bekend maakte dat er opnieuw leukemie bij hem werd vastgesteld.

Zaterdag verspreidde Miguel Van Damme een videoboodschap op zijn sociale media. “Ik heb alle leukemiebehandelingen die ik kan hebben al gehad. Er zijn er geen meer over. Het enige wat we nu nog kunnen doen is mij zo lang mogelijk in leven houden”, vertelde hij daarin (bekijk hier). Zondag betrad hij samen met zijn vrouw Kyana Dobbelaere het veld van het Jan Breydelstadion waar hij de aftrap mocht geven voor de derby tussen Club en Cercle Brugge. De Club-supporters gaven de doelman van de stadsrivaal een staande ovatie en “You’ll never walk alone rolde van de tribunes”. Een mooi gebaar van de blauw-zwarte fans. De Cercle-spelers droegen allemaal een shirt met de naam en het rugnummer (16) van Van Damme op.

RESPECT | Tout le Jan Breydel a apporté son soutien à Miguel Van Damme avant le derby brugeois. 🙏💚 pic.twitter.com/D8JtDvJ7Dw — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) September 27, 2020

