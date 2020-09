Deinze pakt driepunter bij Lommel

Deinze heeft zondag op de vijfde speeldag van de 1B Pro League de volle buit veroverd bij Lommel. De wedstrijd in Limburg eindigde op 1-2.

Deinze kreeg even voor het kwartier een grote kans op de 0-1, maar Mertens liet de strafschop liggen. Kort voor de rust kwamen de Oost-Vlamingen dan toch voor, via Alessio Staelens (42.) op een counter. Youssef Challouk (55.) diepte in de tweede periode uit tot 0-2. De aansluitingstreffer van Lommel, via Manfred Ugalde (90.+3), viel te laat.

Zaterdag klopte RWDM in eigen stadion Union met 3-1 in de eerste Brusselse ‘zwanzederby’ in 35 jaar. Zondagavond (20u) staat nog een duel in 1B op de planning. Lierse speelt dan gastheer voor Seraing. De A-kern van Westerlo verblijft sinds woensdag in quarantaine nadat bij twaalf mensen een coronabesmetting is vastgesteld. De maatregel geldt voor minstens een week, tot en met dinsdag (29 september). Hierdoor werd voor de tweede week op rij een competitieduel van de Kemphanen, de match van vrijdag tegen Club NXT, uitgesteld.

In de stand tellen Lommel en Lierse zeven punten, alleen Union (8 ptn) doet beter. Deize volgt met zes punten maar telt een partij minder.