Zware brand bij vleesverwerkingsbedrijf in Lievegem

Vinderhoute / Lievegem - Zondagavond is er bij het vleesverwerkingsbedrijf Imperial in Lievegem een zware brand uitgebroken. Dat meldt de lokale brandweer op Twitter. De brandweer kon de vlammen wel snel onder controle krijgen.

In Lievegem was zondagavond boven de Grote Baan een enorme rookpluim te zien. Bij het vleesverwerkingsbedrijf Imperial was er een zware brand uitgebroken. De brandweer kwam ter plaatse en vroeg buurtbewoners om ramen en deuren gesloten te houden en de ventilatie van je auto af te zetten. De N9 werd er ook een tijdje afgesloten voor het verkeer.

De brand kon snel geblust worden. Er zou sprake zijn van een kortsluiting in een elektrische installatie op het dak. Daardoor had de roofing van het dak vuur gevat. Het bleef wel bij een dakbrand. In het gebouw zelf zou er geen schade zijn. Het bedrijf kan morgen gewoon de deuren openen.

Ook de N9 werd snel opnieuw opengesteld.